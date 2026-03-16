Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте мира, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Журналисты издания Quotidien попросили членов Европейского парламента показать на карте Иран, где развернулись масштабные боевые действия. Депутаты показывали на Болгарию, Турцию, Афганистан, Саудовскую Аравию.

«Эти ошибки были бы смешны, если бы Европейскому парламенту не приходилось принимать решения по поводу продолжающейся войны...», — написала в одной из соцсетей пользовательница по имени Манон Обри.

Другие пользователи отмечали, что «невозможно быть настолько невежественными» и « мы делаем все возможное, чтобы оставаться в курсе событий. А эти люди решают за нас. Когда мы их уволим?»

«У нас нет врожденных знаний, мы делаем всё, что в наших силах. Есть много предметов, которые нам нужно изучить, поэтому мы не ходячие энциклопедии, мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе событий», — попытался оправдаться депутат Европарламента Дэвид Корманд.