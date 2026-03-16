Германия осталась без «Нивы»

Компания Lada Deutschland GmbH, занимавшаяся импортом внедорожников Lada Niva в Германию, объявила о банкротстве.

«Одной из выявленных причин банкротства стали сильно снижающиеся в последние годы показатели продаж», — сказал кризисный управляющий Хендрик Хирма газете Bild.

Внедорожник «Нива» в Германии продавался под маркой Taiga и получил культовый статус в стране благодаря своей неприхотливости и доступной цены. В 2000-е годы новый автомобиль можно было купить меньше чем за 10 тысяч евро.

Сложности у компании начались в 2020 году, когда в Евросоюзе ввели нормы токсичности Euro-6d, которым автомобили ВАЗ не соответствуют. Поэтому дистрибьюторская компания перешла на «серый» импорт Lada в ЕС — с оформлением индивидуального сертификата безопасности на каждый ввезенный экземпляр.

В 2024 году в Германии было продано лишь 33 экземпляра новых Lada, а в 2025-м — ни одного. При этом 1991 году в ФРГ продали около 50 тысяч автомобилей Lada.