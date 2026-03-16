Седьмой белый медвежонок родился в зоопарке Новосибирска у Кая и Герды

Белые медведи Кай и Герда из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило снова стали родителями — это их седьмой детеныш, сообщила пресс-служба зоосада.

Малыш появился на свет 7 декабря 2025 года. Но зоопарк рассказал о рождении медвежонка только сейчас — когда он когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки.

«Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов. Рядом с мамой-медведицей он едва заметен. И в первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Наша Герда со всеми своими детьми вела себя именно так. В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля», — отметили сотрудники зоопарка.

Пол медвежонка еще не определен. Это будет сделано позже, во время первого ветеринарного осмотра. Проход к вольеру Герды и малыша некоторое время будет закрыт, чтобы не беспокоить семью в важный период адаптации.

Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году. Их детей зовут Шилка, Ростик (оба в честь директора Ростислава Шило), Норди и Шайна, Белка и Стрелка.