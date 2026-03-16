Объявлены победители «Оскара-2026»

Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получил «Оскара» за лучший фильм на 98-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Битва за битвой» получил 14 номинаций и взял шесть «Оскаров». Андерсон победил также в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Майкл Б. Джордан, сыгравший близнецов в фильме «Грешники» (получил рекордное число номинаций на «Оскар» — 16) взял «Оскар» за лучшую мужскую роль. Джесси Бакли из «Хамнета» — за лучшую женскую роль.

Лучшими актерами второго плана стали Шон Пенн («Битва за битвой») и Эми Мэдиган («Орудия»).

Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов». «Оскар» за лучший документальный фильм вручили картине «Господин Никто против Путина».