Объявлены победители «Оскара-2026»

Пол Томас Андерсон и Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой»
Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получил «Оскара» за лучший фильм на 98-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Битва за битвой» получил 14 номинаций и взял шесть «Оскаров». Андерсон победил также в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Майкл Б. Джордан, сыгравший близнецов в фильме «Грешники» (получил рекордное число номинаций на «Оскар» — 16) взял «Оскар» за лучшую мужскую роль. Джесси Бакли из «Хамнета» — за лучшую женскую роль.

Лучшими актерами второго плана стали Шон Пенн («Битва за битвой») и Эми Мэдиган («Орудия»).

Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов». «Оскар» за лучший документальный фильм вручили картине «Господин Никто против Путина».

Еще по теме
Стал известен худший фильм 2025 года
Главные литературные экранизации 2026 года
Снятый за 430 долларов сериал стал хитом
Лариса Гузеева стала героиней мультсериала «Простоквашино»
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана