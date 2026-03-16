Численность бедных в России обновила исторический минимум

Деньги
Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности по итогам прошлого года обновила исторический минимум. Показатель составил 9,8 миллиона человек — это 6,7% от общего числа жителей, следует из обнародованных данных Росстата.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 году — тогда за чертой бедности находились 10,3 миллиона человек, что составляло 7,1% населения. По данным ведомства, в четвертом квартале 2025 года границей бедности была установлена сумма 17 146 рублей.

На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности, а также индексации социальных пособий, компенсаций и пенсий, говорится в сообщении.

При этом собранные данные не содержат статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.


Экономика #Деньги
