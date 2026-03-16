Названа дата проведения последних звонков в школах

Последние звонки в школах России прозвенят 26 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Министерство уже направило соответствующие рекомендации во все регионы страны. Так, в программу торжественных мероприятий предлагают включить церемонию поднятия российского флага РФ, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей.

Кроме этого, школам рекомендуется в рамках последних звонков организовать выступления участников специальной военной операции и тех родителей, кого удостоили государственных наград.

Перед регионами также поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности. Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Последний звонок впервые состоялся в 1948 году — эту традицию придумал заслуженный педагог СССР Федор Брюховецкий, директор краснодарской школе №12. После этого мероприятия быстро распространилось по всей стране.