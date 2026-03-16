Референдум об изменении конституции прошел в Казахстане

Референдум об изменении конституции состоялся в Казахстане, он признан состоявшимся, явка превысила 75%, сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

«По предварительным данным, при явке 75,3% за новую конституцию проголосовали 86,7% граждан. По данным территориальных комиссий, во всех регионах страны на референдум пришли более 9 миллионов человек.

Новый вариант конституции в случае принятия должен вступить в силу 1 июля 2026 года. Это уже седьмая реформа основного закона за 35 лет независимости страны. Изменения затронули 84% текста конституции.

В частности, новая конституция предполагает учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, закрепление приоритета национального права над международным и создание высшего консультативного органа — Народного совета.

У президента появилось право добровольно уйти в отставку — путем подачи заявления в Конституционный суд. Кроме этого, документ закрепляет только один семилетний срок для главы государства.

