Барана рассекретили в шоу «Маска»

Баран в шоу «Маска» на НТВ
Баран, Лиса и Колибри попали в номинацию в шестом выпуске седьмого сезона шоу «Маска». Рассекреченный Баран стал удивлением и для жюри, и для зрителей.

Лиса и Колибри уже оказывались в зоне риска, Баран попал в номинацию впервые. Несмотря на это, зрители спасли Лису, а жюри решило, что продолжать участие в шоу должна Колибри.

Звездное жюри предполагало, что под маской Барана могут скрываться певцы Дмитрий Маликов или Кац Метов, были версии о телеведущем Александре Гордоне или актере Павле Прилучном. Но оказалось, что под маской Барана скрывался Андрей Норкин, ведущий политического шоу «Место встречи» на НТВ.

Теперь в проекте остались девять участников: Месяц, Бобер, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри.

Трижды номинированного Коралла раскрыли в шоу «Маска»
Богатыря рассекретили в шоу «Маска»
«Новая Битва экстрасенсов» начнет со скандала с дочкой Даны Борисовой
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
смотреть все
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
17
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана