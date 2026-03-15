Барана рассекретили в шоу «Маска»

Баран, Лиса и Колибри попали в номинацию в шестом выпуске седьмого сезона шоу «Маска». Рассекреченный Баран стал удивлением и для жюри, и для зрителей.

Лиса и Колибри уже оказывались в зоне риска, Баран попал в номинацию впервые. Несмотря на это, зрители спасли Лису, а жюри решило, что продолжать участие в шоу должна Колибри.

Звездное жюри предполагало, что под маской Барана могут скрываться певцы Дмитрий Маликов или Кац Метов, были версии о телеведущем Александре Гордоне или актере Павле Прилучном. Но оказалось, что под маской Барана скрывался Андрей Норкин, ведущий политического шоу «Место встречи» на НТВ.

Теперь в проекте остались девять участников: Месяц, Бобер, Лягушка, Снегирь, Жираф, Гиппопотам, Сурикат, Лиса и Колибри.