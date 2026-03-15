НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал себя «нелюбимым сыном Трампа»

Источник:
РБК
305 1
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Фото: The White House

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения с американским лидером Дональдом Трампом со связью между отцом и сыном, подчеркнув, что не является его самым любимым ребенком.

«Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью радио France Inter Зеленский.

Он отметил, что не может назвать Трампа своим другом, и привел в пример отношения с французским президентом. «С Эмманюэлем Макроном мы прошли путь вместе, помогаем друг другу в трудные моменты, чтобы решать проблемы, и теперь у нас близкие отношения. Но у меня не может быть таких же отношений с президентом Дональдом Трампом», — объяснил Зеленский.

В последнее время Трамп не раз заявлял, что Зеленский является препятствием к миру с Россией.

«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал в X Дмитриев спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на заявление эк-советника американского лидера Стива Кортеса, который сказал, что Зеленский не является ни сыном Трампа, ни проблемой, ни проблемой США.

Еще по теме
Иран оказался крайне неудобным противником для США
FT сообщила о сплочении оппозиции и власти «вокруг флага» в Иране
Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы
Трамп сравнил Путина и Зеленского
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Росстат назвал разницу между зарплатами медиков и учителей
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Удавиков

у америкосов ничего не поменялось

-БЕРКУТ-

сразу снимают санкции, когда не хватает... а Россия и рада, нате везём, купите, заберите и дальше будем...

mosquito__2010

за брянск таких как ты примерно по полторы тысячи всушников в сутки превращают в без вести пропавших....

mosquito__2010

но по дружбе течёт очень агрессивная нефть и в ней отсутствуют молекулы свободы его запускать нельзя...