Зеленский назвал себя «нелюбимым сыном Трампа»

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношения с американским лидером Дональдом Трампом со связью между отцом и сыном, подчеркнув, что не является его самым любимым ребенком.

«Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын», — приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью радио France Inter Зеленский.

Он отметил, что не может назвать Трампа своим другом, и привел в пример отношения с французским президентом. «С Эмманюэлем Макроном мы прошли путь вместе, помогаем друг другу в трудные моменты, чтобы решать проблемы, и теперь у нас близкие отношения. Но у меня не может быть таких же отношений с президентом Дональдом Трампом», — объяснил Зеленский.

В последнее время Трамп не раз заявлял, что Зеленский является препятствием к миру с Россией.

«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал в X Дмитриев спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на заявление эк-советника американского лидера Стива Кортеса, который сказал, что Зеленский не является ни сыном Трампа, ни проблемой, ни проблемой США.