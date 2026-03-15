НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Нарколог предупредил о самом опасном виде алкоголя

Источник:
«Лента.ру»
330 4
Фото: © Sibnet.ru

Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, предупредил врач-нарколог Андрей Тюрин.

«Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков», — сказал Тюрин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов.

Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв. Употребление всего 50–100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу, заключил нарколог.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Жизнь #Здоровье
Самое популярное
Обсуждение (4)
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
