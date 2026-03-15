СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля

Система ПРО Израиля
Фото: United States Missile Defense Agency

Израиль предупредил США о критическом дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне войны с Ираном, пишет издание Semafor со ссылкой на американские официальные лица.

Израиль вступил в нынешнюю войну, уже имея ограниченный запас перехватчиков, израсходованных в ходе прошлогоднего конфликта с Ираном, рассказали источники.

По словам одного из американских источников, США знали о малом запасе перехватчиков Израиля на протяжении нескольких месяцев. «Мы это ожидали и предвидели», — отметил он.

The New York Times ранее рассказала о об использовании Ираном тактики массированных запусков недорогих беспилотников, чтобы вынудить США и их союзников тратить дорогостоящие зенитные ракеты.

Действия Тегерана ставят под вопрос устойчивость систем ПВО в регионе при затяжном конфликте, отметили эксперты.

Еще по теме
США перебросят на Ближний Восток морскую пехоту
Россия нанесла массированный удар по Украине
Пентагон заявил о потере воздушного танкера KC-135 над Ираком
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»
Росстат назвал разницу между зарплатами медиков и учителей
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Danilon

Чтобы построить Северную Корею или современный Афганистан, нужно вырубать ВЕСЬ интернет тотально. Но...

krasprol

Бесплатный сыр ....где? Правильно!

mosquito__2010

за брянск таких как ты примерно по полторы тысячи всушников в сутки превращают в без вести пропавших....

mosquito__2010

более того я уверен что любые американские военные самолёты в регионе вообще никакого отношения к военной...