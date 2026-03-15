СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля

Израиль предупредил США о критическом дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне войны с Ираном, пишет издание Semafor со ссылкой на американские официальные лица.

Израиль вступил в нынешнюю войну, уже имея ограниченный запас перехватчиков, израсходованных в ходе прошлогоднего конфликта с Ираном, рассказали источники.

По словам одного из американских источников, США знали о малом запасе перехватчиков Израиля на протяжении нескольких месяцев. «Мы это ожидали и предвидели», — отметил он.

The New York Times ранее рассказала о об использовании Ираном тактики массированных запусков недорогих беспилотников, чтобы вынудить США и их союзников тратить дорогостоящие зенитные ракеты.

Действия Тегерана ставят под вопрос устойчивость систем ПВО в регионе при затяжном конфликте, отметили эксперты.