Трамп сравнил Путина и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным легче договориться об украинском урегулировании, чем с Владимиром Зеленским.

«Гораздо сложнее вести дела с Зеленским», — сказал Трамп в интервью NBC, отвечая на вопрос, с кем легче договариваться — с Путиным или Зеленским.

По словам президента США, его удивило нежелание главы киевского режима заключить сделку. «Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — заявил Трамп.

С начала года представители России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.

Ранее президент США назвал Зеленского «препятствием на пути к миру» с Россией. «У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — сказал Трамп.