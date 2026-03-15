Десятки украинских беспилотников сбили на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве 67 украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

В общей сложности глава города сообщил об уничтожении уже 67 беспилотников, направлявшихся к Москве.

Ранее московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу.