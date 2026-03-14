Американский президент Дональд Трамп «кинул гранату» в мировую экономику, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

«Говоря военным языком: президент США бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом. Он разрушает как международное право, так и американское право. Мы уже видим первые экономические последствия этой политики», — сказал он в интервью Handelsblatt.

По словам экономиста, самым важным последствием действий американского лидера можно считать зафиксированное отсутствие роста числа рабочих мест в Соединенных Штатах по итогам 2025 года.

При этом последние статистические данные по рынку труда показывают, что США в феврале 2026 года потеряли значительное количество рабочих мест. Это указывает на возможную стагнацию экономики.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время устойчивость американской экономики практически полностью объясняется гигантскими инвестициями в искусственный интеллект. Однако в перспективе такой «пузырь» может внезапно лопнуть и вызвать кризис.

Стиглиц — лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года «за анализ рынков с несимметричной информацией». Он известен как жесткий критик неограниченного рынка, монетаризма и неоклассической экономической школы.