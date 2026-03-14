Иран объявил Украину «законной военной целью»

Sibnet.ru
Запуск ракеты
Фото: © NASA

Территория Украины стала законной целью для Ирана из-за помощи Израилю в операции против Тегерана, заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он.

Украина ранее направила дроны и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании, сообщал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Вашингтон в начале марта запросил у Киева помощь в противодействии иранским беспилотникам.

Однако глава Белого дома Дональд Трамп позднее заявлял, что Соединенным Штатам не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные располагают лучшими технологиями в этой сфере.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

_ASUS__

самонадеянность грех © ... потери крутейших беспилотников сша mq - 9 reaper в количестве уже как минимум...

Danilon

Чтобы построить Северную Корею или современный Афганистан, нужно вырубать ВЕСЬ интернет тотально. Но...

krasprol

Бесплатный сыр ....где? Правильно!

mosquito__2010

за брянск таких как ты примерно по полторы тысячи всушников в сутки превращают в без вести пропавших....