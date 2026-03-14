Умер легендарный философ Юрген Хабермас

Немецкий философ Юрген Хабермас умер 14 марта в возрасте 96 лет. Хабермас считается одним из выдающихся мыслителей современности.

Хабермас скончался в городе Штарнберг в Баварии, в окружении родственников, написало издательство Suhrkamp Verlag на платформе Bluesky.

Главная работа Хабермаса — «Теория коммуникативного действия», он написал ее в 1981 году. Философ также автор концепции публичной сферы, понятие которой раскрывается в другой его ключевой работе — «Структурная трансформация публичной сферы».

Хабермас является одним из наиболее известных представителей второго поколения теоретиков Франкфуртской критической школы (неомарксизм), оказавшей сильное влияние на левых в Европе.

Среди других работ — «Проблема легитимации позднего капитализма», «Знание и человеческие интересы», «Философский дискурс о модерне», «Новая неясность», «Постнациональная констелляция», «Также история философии».