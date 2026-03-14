Умер легендарный философ Юрген Хабермас

Юрген Хабермас
Фото: © пресс-служба МИД Германии

Немецкий философ Юрген Хабермас умер 14 марта в возрасте 96 лет. Хабермас считается одним из выдающихся мыслителей современности.

Хабермас скончался в городе Штарнберг в Баварии, в окружении родственников, написало издательство Suhrkamp Verlag на платформе Bluesky.

Главная работа Хабермаса — «Теория коммуникативного действия», он написал ее в 1981 году. Философ также автор концепции публичной сферы, понятие которой раскрывается в другой его ключевой работе — «Структурная трансформация публичной сферы».

Хабермас является одним из наиболее известных представителей второго поколения теоретиков Франкфуртской критической школы (неомарксизм), оказавшей сильное влияние на левых в Европе.

Среди других работ — «Проблема легитимации позднего капитализма», «Знание и человеческие интересы», «Философский дискурс о модерне», «Новая неясность», «Постнациональная констелляция», «Также история философии».

Еще по теме
Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси
Кто такие люди-нарциссы
Как зарегистрировать биометрию
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет