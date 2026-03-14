НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Стал известен худший фильм 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
397 0
Кадр из фильма «Война миров»
Организаторы антипремии «Золотая малина» назвали лауреатов — худшим фильмом прошлого года стала лента «Война миров» от продюсера Тимура Бекмамбетова, сообщается на сайте мероприятия.

«Война миров» получила сразу пять «наград» в различных номинациях, включая категорию «Худший фильм». Также фильм отметили за худшую режиссуру, худшую работу актера, худший сценарий и худшее переосмысление старого фильма.

Действие классической книги в фильме перенесено в современность, зрители наблюдают за вторжением через экран компьютера главного героя — сотрудника Министерства внутренней безопасности Уилла Рэдфорда (Айс Кьюб), который пытается разобраться с происходящим.

«Война миров» вышла эксклюзивно на Prime Video и снята в формате screenlife, который так любим Бекмамбетовым. Картина получила очень низкие оценки критиков.

Культгид #Кинематограф
Читайте также
Обсуждение (0)
