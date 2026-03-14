Названы самые точные часы старения

Самыми точными возрастными часами являются эпигенетические, рассказал руководитель группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI, младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Дмитрий Крюков.

«Часы старения» — это инструменты, которые позволяют определить биологический возраст человека на основе различных маркеров. При этом биологический возраст может отличаться от паспортного как в одну, так и в другую сторону, отметил эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Эпигенетические часы измеряют изменения в паттернах метилирования ДНК — процессе, в котором к определенным участкам молекулы ДНК присоединяются метильные группы, не меняющие саму последовательность генов, но регулирующие их активность.

По словам ученого, такие часы» сегодня являются самыми точными в предсказании возраста, так как рисунок этого метилирования со временем предсказуемо меняется. Для этого специалисты выявили ключевые участки ДНК, изменения в которых наиболее точно коррелируют с возрастом.

Лучшие модели эпигенетических часов разработаны в США. Лидером можно назвать модель DunedinPACE, отметил Крюков. Эту модель разработали исследователи из Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета.