США перебросят на Ближний Восток морскую пехоту

США перебросят на Ближний Восток дополнительное подразделение морской пехоты численностью до 5 тысяч солдат и военные корабли.

Соответствующий запрос отправило Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за американские силы на Ближнем Востоке, его одобрил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Пентагон перебрасывает свои силы на Ближний Восток на фоне активизации атак Тегерана на стратегический для мировой торговли нефтью Ормузский пролив. Движение через пролив было перекрыто после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Американский президент Дональд Трамп ранее публично допускал проведение наземной операции в Иране при необходимости. Для такого вторжения может быть использовано экспедиционное подразделение морской пехоты.