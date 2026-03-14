Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии

Гигантский стальной цилиндр внезапно появилась из-под земли в японском городе Осака. ЧП произошло рано утром рядом с оживленной транспортной развязкой.

Объект длиной около 30 метров пробил асфальт и поднялся на высоту почти 13 метров, передает AFP. Инцидент спровоцировал пробки на дорогах и вызвал панику среди населения, отмечается в сообщении.

Официальный представитель мэрии Осаки сообщил журналистам, что цилиндр представляет собой стальную опалубку для стабилизации почвы. Ее установили под землей, чтобы предотвратить поступление грунта в зону работ.

Однако неясно, почему объект внезапно вышел наружу. Чтобы вернуть ее на место, специалисты проделали отверстия и начали закачивать внутрь воду для балласта. В настоящее время местные власти устанавливают все обстоятельства произошедшего.