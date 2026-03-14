WhatsApp запустил детские аккаунты

Мессенджер WhatsApp запустил аккаунты для детей младшего возраста, которыми управляют родители, сообщили разработчики в официальном блоге.

Новая функция позволяет ограничить использование сервиса сообщениями и звонками. Родители смогут контролировать аккаунт ребенка, в том числе определять, кто может с ним связываться и в какие группы он может вступать.

Также предусмотрена возможность просматривать запросы на сообщения от незнакомых контактов и управлять настройками конфиденциальности. Доступ к управлению защищается шестизначным PIN-кодом, установленным родителем.

Для активации необходимо установить WhatsApp на устройство ребенка, при регистрации выбрать пункт «Создать аккаунт под управлением родителя», подтвердить номер телефона и дату рождения, после чего связать учетную запись ребенка со своим аккаунтом.

Функция распространяется по всему миру поэтапно, поэтому доступ к ней может появляться постепенно. WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.