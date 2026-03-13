Загадочные «рыбы Судного дня» выбросились на пляж парой

Отдыхающие на одном из мексиканских пляжей нашли сразу двух живых сельдяных королей — так называемые «рыбы Судного дня» неожиданно выбросились на мелководье.

Двухметровые рыбы выглядели дезориентированными и беспомощно извивались на песке. Туристы решили помочь рыбам: несколько человек осторожно помогли вернуться в море сначала первой рыбе, а затем второй.

Шансы увидеть одну такую рыбу чрезвычайно малы — за последние несколько сотен лет на побережье зафиксировано лишь несколько таких случаев. Встреча сразу с двумя «рыбами Судного дня» стала уникальной.

«Рыба Судного дня» — самая длинная из всех костистых рыб. Она может достигать в длину 16 метров. Появление этой рыбы на поверхности моря издревле считалось предвестником различных бед.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Обычно рыба обитает на огромной глубине, поэтому люди практически никогда не видят ее в естественной среде.