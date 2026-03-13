НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Загадочные «рыбы Судного дня» выбросились на пляж парой

Источник:
Sibnet.ru
187 0

Отдыхающие на одном из мексиканских пляжей нашли сразу двух живых сельдяных королей — так называемые «рыбы Судного дня» неожиданно выбросились на мелководье.

Двухметровые рыбы выглядели дезориентированными и беспомощно извивались на песке. Туристы решили помочь рыбам: несколько человек осторожно помогли вернуться в море сначала первой рыбе, а затем второй.

Шансы увидеть одну такую рыбу чрезвычайно малы — за последние несколько сотен лет на побережье зафиксировано лишь несколько таких случаев. Встреча сразу с двумя «рыбами Судного дня» стала уникальной.

«Рыба Судного дня» — самая длинная из всех костистых рыб. Она может достигать в длину 16 метров. Появление этой рыбы на поверхности моря издревле считалось предвестником различных бед.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Обычно рыба обитает на огромной глубине, поэтому люди практически никогда не видят ее в естественной среде.

Жизнь #Звери
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Топ комментариев

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

Danilon

"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.

Сергей Бирюков 1969

.. ЭТО НЕ ФИНАНСОВАЯ ДЫРА. ЭТО ВОРОВСТВО ГОСБЮДЖЕТА. РАДУЙТЕСЬ.

_ASUS__

самонадеянность грех © ... потери крутейших беспилотников сша mq - 9 reaper в количестве уже как минимум...