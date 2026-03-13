Правнучку Хрущева объявили иноагентом

Sibnet.ru
Нина Хрущева (признана иноагентом)
Фото: Metsavend / CC BY-SA 4.0

Минюст внес в реестр иностранных агентов Нину Хрущеву — правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщается на сайте ведомства.

Хрущеву внесли в реестр иноагентов, поскольку она распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против проведения СВО, участвовала в создании материалов иноагентов, говорится в сообщении.

Нина Хрущева проживает в США, куда уехала в 1991 году. Ей 62 года, у нее степень доктора философии в Принстонском университете, также она окончила филологический факультет МГУ по специальности «Русский язык».

Сейчас правнучка Хрущева работает в Новой школе в Нью-Йорке, где она читает курсы по международным СМИ, сравнительной пропаганде, культуре и капитализму, кино и империи, а также современной политике и истории России.

Еще по теме
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
Путин оценил ход освобождения Донбасса
Десятки губернаторов войдут в списки «ЕР» на выборах в Госдуму
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Картина дня
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
США сняли санкции с российской нефти в танкерах
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Правнучку Хрущева объявили иноагентом
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет