Правнучку Хрущева объявили иноагентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов Нину Хрущеву — правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщается на сайте ведомства.

Хрущеву внесли в реестр иноагентов, поскольку она распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, выступала против проведения СВО, участвовала в создании материалов иноагентов, говорится в сообщении.

Нина Хрущева проживает в США, куда уехала в 1991 году. Ей 62 года, у нее степень доктора философии в Принстонском университете, также она окончила филологический факультет МГУ по специальности «Русский язык».

Сейчас правнучка Хрущева работает в Новой школе в Нью-Йорке, где она читает курсы по международным СМИ, сравнительной пропаганде, культуре и капитализму, кино и империи, а также современной политике и истории России.