Интернет в Москве заработал по белым спискам

Интернет по белым спискам запущен в Москве, пользователям мобильной сети теперь доступны только разрешенные государством сайты.

До этого система работала с перебоями или не функционировала совсем, сейчас же она заработала «полноценно», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. При этом в некоторых районах столицы до сих пор отключены базовые станции.

Связь в Москве ограничивают с 6 марта — операторы связи ранее сообщили, что недоступность интернета в отдельных районах города не связана с неполадками на сетях и является следствием внешних ограничений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что вводимые блокировки интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности. При таких ограничениях у пользователей работают только сайты из белого списка.

Совокупный ущерб для бизнеса столицы из-за ограничений эксперты оценивают в 5 миллиардов рублей. Среди наиболее пострадавших от отключений традиционно оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли.