Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции

Решение президента США Дональда Трампа снять санкции против нефти России принесет Москве миллиарды долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Смягчение санкций в отношении российской нефти со стороны США может предоставить России сумму около 10 миллиардов долларов», — цитирует украинского лидера телеканал «Новости.live» в своем телеграм-канале.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 12 марта выпустило лицензию, временно разрешающую продажу российской нефти. Ее действие распространяется на нефть, загруженную на танкеры к 12 марта.

Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал лицензию краткосрочной мерой для «укрепления стабильности на мировых энергетических рынках» и контроля цен на энергоносители.

Снятие санкций произошло на фоне резкого подорожания нефти из-за боевых действий на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, который играет ключевую роль в мировом нефтяном трафике.