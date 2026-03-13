НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции

Источник:
Sibnet.ru
442 2
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Решение президента США Дональда Трампа снять санкции против нефти России принесет Москве миллиарды долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Смягчение санкций в отношении российской нефти со стороны США может предоставить России сумму около 10 миллиардов долларов», — цитирует украинского лидера телеканал «Новости.live» в своем телеграм-канале.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 12 марта выпустило лицензию, временно разрешающую продажу российской нефти. Ее действие распространяется на нефть, загруженную на танкеры к 12 марта.

Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал лицензию краткосрочной мерой для «укрепления стабильности на мировых энергетических рынках» и контроля цен на энергоносители.

Снятие санкций произошло на фоне резкого подорожания нефти из-за боевых действий на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, который играет ключевую роль в мировом нефтяном трафике.

Еще по теме
Лидеры G7 попросили Трампа свернуть операцию против Ирана
Путин поднял на Совбезе вопрос защиты критической инфраструктуры
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Новый верховный лидер Ирана выступил с первым обращением
смотреть все
Политика #Мир
Самое популярное
Обсуждение (2)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
