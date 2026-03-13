НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат

Источник:
Times
525 2
Робот Phantom MK-1
Фото: © Foundation

Американская компания Foundation направила на Украину человекоподобных роботов-солдат Phantom MK-1 для тестирования в реальных боевых условиях.

Phantom MK-1 — стальной гуманоидный робот ростом около 175 сантиметров. Он передвигается со скоростью примерно шесть километров в час и способен переносить грузы до 20 килограммов. Его конструкция рассчитана на работу в суровых условиях.

Разработчики уже заключили ряд контрактов с Пентагоном на общую сумму 24 миллиона долларов. Но перед поставкой американской армии роботы должны пройти предварительное тестирование, пишет Times.

Для испытаний два Phantom MK-1 были отправлены на Украину — они используются для поддержки разведки, однако в дальнейшем компания рассчитывает вывести роботов на передовую линию фронта.

При этом Phantom MK-1 не задумывался как полностью автономная машина для убийства — андроид может самостоятельно передвигаться и ориентироваться на местности, а летальное оружие при необходимости применяет его оператор.

Еще по теме
Иран заявил о выведении из строя авианосца Abraham Lincoln
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
Какие страны переживут ядерную войну
Россия и Китай совместно разработают «кошмар» для США
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Обсуждение (2)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

