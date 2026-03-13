ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат

Американская компания Foundation направила на Украину человекоподобных роботов-солдат Phantom MK-1 для тестирования в реальных боевых условиях.

Phantom MK-1 — стальной гуманоидный робот ростом около 175 сантиметров. Он передвигается со скоростью примерно шесть километров в час и способен переносить грузы до 20 килограммов. Его конструкция рассчитана на работу в суровых условиях.

Разработчики уже заключили ряд контрактов с Пентагоном на общую сумму 24 миллиона долларов. Но перед поставкой американской армии роботы должны пройти предварительное тестирование, пишет Times.

Для испытаний два Phantom MK-1 были отправлены на Украину — они используются для поддержки разведки, однако в дальнейшем компания рассчитывает вывести роботов на передовую линию фронта.

При этом Phantom MK-1 не задумывался как полностью автономная машина для убийства — андроид может самостоятельно передвигаться и ориентироваться на местности, а летальное оружие при необходимости применяет его оператор.