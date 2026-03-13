Иран заявил о выведении из строя авианосца Abraham Lincoln

Иранские военные вывели из строя американский авианосец USS Abraham Lincoln, заявил пресс-секретарь штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Авианосец Abraham Lincoln был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — приводит РИА Новости заявление Зольфагари.

Он не уточнил, когда это произошло и была ли это новая атака на корабль: иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в его сторону. Об атаке на авианосец сообщал и посол Ирана в России Казем Джалали.

Кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.

Ранее Пентагон признал потерю над Ираком американского воздушного танкера KC-135. Иран утверждает, что самолет был сбит одной из групп сопротивления.