НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран заявил о выведении из строя авианосца Abraham Lincoln

Источник:
РИА Новости
332 5
Американский авианосец USS Abraham Lincoln
Американский авианосец USS Abraham Lincoln
Фото: Official Navy Page from United States of AmericaMCSN Zachary S. Welch/U.S. Navy

Иранские военные вывели из строя американский авианосец USS Abraham Lincoln, заявил пресс-секретарь штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Авианосец Abraham Lincoln был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — приводит РИА Новости заявление Зольфагари.

Он не уточнил, когда это произошло и была ли это новая атака на корабль: иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в его сторону. Об атаке на авианосец сообщал и посол Ирана в России Казем Джалали.

Кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.

Ранее Пентагон признал потерю над Ираком американского воздушного танкера KC-135. Иран утверждает, что самолет был сбит одной из групп сопротивления.

Еще по теме
Путин поднял на Совбезе вопрос защиты критической инфраструктуры
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
Россия и Китай совместно разработают «кошмар» для США
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Danilon

"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.