Путин поднял на Совбезе вопрос защиты критической инфраструктуры

Президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности защиту критически важных объектов, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», — заявил Путин. С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак, Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Украина усилила удары по газовой инфраструктуре на юге России. Ранее ВСУ безуспешно пытались атаковать компрессорную станцию «Русская", связанную с «Турецким потоком», и КС «Береговая», работающую с «Голубым потоком».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обратил внимание на эти удары. Это безрассудные, поскольку они хотят нанести ущерб объектам, которые обеспечивают энергетическую безопасность Турции и других стран, приводит РИА Новости его слова.

Через эти трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.