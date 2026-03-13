НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поднял на Совбезе вопрос защиты критической инфраструктуры

Источник:
Sibnet.ru
119 2
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности защиту критически важных объектов, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», — заявил Путин. С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак, Виталий Савельев и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Украина усилила удары по газовой инфраструктуре на юге России. Ранее ВСУ безуспешно пытались атаковать компрессорную станцию «Русская", связанную с «Турецким потоком», и КС «Береговая», работающую с «Голубым потоком».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обратил внимание на эти удары. Это безрассудные, поскольку они хотят нанести ущерб объектам, которые обеспечивают энергетическую безопасность Турции и других стран, приводит РИА Новости его слова.

Через эти трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Еще по теме
Кремль оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
Новый верховный лидер Ирана выступил с первым обращением
Зеленский отправился в Париж просить деньги у Макрона
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Обсуждение (2)
Картина дня
США сняли санкции с российской нефти в танкерах
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Danilon

"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.