УАЗ «Патриот» получит китайский «автомат»

УАЗ приступил к тестированию китайской автоматической коробки передач на внедорожниках «Патриот» и «Пикап», сообщил источник на заводе.

«По характеристикам и потребительским свойствам новый автомат не уступает решениям от европейской компании Punch, применявшимся на УАЗе до 2022 года», — сказал источник, знакомый с ситуацией, Autonews.ru.

По информации собеседника издания, поставщиком коробок передач для УАЗа стала одна из ведущих компаний из Китая, а автомобили с новой АКПП выйдут на рынок к 2028 году.

Пресс-служба Ульяновского автозавода подтвердила факт проведения технических работ, связанных с интеграцией новой трансмиссии.

Ранее на машины УАЗ устанавливались шестиступенчатые автоматические коробки с гидротрансформатором 6L50 от французской фирмы Punch Powerglide.