Эксперт назвал даты смены зимних шин на летние в разных регионах

Sibnet.ru
Шиномонтаж
Фото: © Freepik

Менять зимние шины на летние нужно не по календарю, а по устойчивому теплу. Среднесуточная температура в конкретном регионе должна быть +7 градусов и без стабильного ночного минуса, напомнил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Цена ошибки тут не только в износе резины не по сезону. Слишком ранняя "переобувка" весной — это всегда лишние метры тормозного пути и риски ДТП из-за внезапно вернувшегося утреннего гололеда», — отметил Родионов.

В Москве и большей части Центральной России прогнозируют март с затяжными снегами и ночными минусам и аномально теплый апрель. Исходя из этих данных ориентир для замены — примерно с 10 числа и до конца апреля. Но тем, кто много ездит ночью и по трассам, имеет смысл подождать до еще более теплого периода и ориентироваться на майские праздники.

#Авторынок
Летняя резина: когда и как переобуваться

На северозападе страны картина похожа, но с поправкой на сырость и море. Поэтому массовая «переобувка» смещается к последней неделе апреля и первой половине мая. В это время среднесуточная температура уже устойчиво закрепится в плюсе и исчезнут регулярные утренние гололеды.

В Сибири и Урале весна будет теплее многолетней нормы, но с аномально большим количеством осадков. Прогнозируют холодный и очень снежный март, относительно прохладный апрель и аномально теплый май. Безопасное окно для смены шин — это первая половина мая.

Жителям Кубани можно планировать раннюю переобувку — примерно с середины марта, если в прогнозе не возникнет возврат ночных заморозков.

По долгосрочным предварительным прогнозам, на Дальнем Востоке будут осадки и риск затянувшегося межсезонья. Поэтому ориентироваться стоит на вторую половину апреля и май.

Авто #Автопром
