Госстандарт на фунчозу впервые появился в России

Росстандарт впервые разработал ГОСТ на фунчозу, она должна быть не длиннее 70 сантиметров, иметь белый или кремовый цвет.

Впервые в России официально определено, что такое фунчоза. Это лапша, которую изготавливают из кукурузного или картофельного крахмала и воды, в виде длинных нитеобразных изделий с округлой формой поперечного сечения.

Стандарт установил ограничения на длину фунчозы — она не должна превышать 70 сантиметров. Массовая доля влаги в лапше должна быть до 12%. После обработки кипящей водой до состояния готовности изделия не должны терять форму или слипаться между собой, приводит документ РИА Новости.

Лапша должна иметь свойственный запах и вкус, посторонние запахи и привкусы, в том числе запахи и привкусы плесени, затхлости и прогорклости, не допускаются

Если фунчоза изготовлена из кукурузного крахмала, то ее цвет должен быть белым с сероватым оттенком, а если из картофельного — кремовым. Поверхность лапши должна быть гладкой, при этом допускается незначительная шероховатость.