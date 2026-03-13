НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дрейфующий российский танкер без экипажа заметили у Лампедузы

Источник:
Sibnet.ru
275 0
Горящий в Средиземном море российский танкер Arctic Metagaz
Горящий в Средиземном море российский танкер Arctic Metagaz
Фото: © соцсети

Российский танкер без экипажа дрейфует у острова Лампедуза в Средиземном море, сообщила со ссылкой на очевидцев новостная передача TG1 итальянской телерадиокомпании RAI.

«В водах Лампедузы без экипажа дрейфует российский топливный танкер. Предполагается, что он перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — сказано в сообщении TG1, опубликованном в соцсети X.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗагадки Бермудского треугольника

К востоку от Лампедузы без движения стоит российский танкер Jupiter. Относительно неподалеку от него, близ Мальты, находится атакованный ранее российский газовоз Arctic Metagaz, приводит РБК данные сервиса Marinetraffic. О каком из них идет речь в сообщении TG1 не ясно.

Танкер Arctic Metagaz 3 марта загорелся в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты из-за атаки украинских морских беспилотников с побережья Ливии. Он двигался с грузом из порта Мурманска. Все члены экипажа судна смогли спастись.

Еще по теме
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
Украина нанесла ракетный удар по Белгороду
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
Обсуждение (0)
Картина дня
США сняли санкции с российской нефти в танкерах
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

Danilon

"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.