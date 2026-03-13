Дрейфующий российский танкер без экипажа заметили у Лампедузы

Российский танкер без экипажа дрейфует у острова Лампедуза в Средиземном море, сообщила со ссылкой на очевидцев новостная передача TG1 итальянской телерадиокомпании RAI.

«В водах Лампедузы без экипажа дрейфует российский топливный танкер. Предполагается, что он перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — сказано в сообщении TG1, опубликованном в соцсети X.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Загадки Бермудского треугольника

К востоку от Лампедузы без движения стоит российский танкер Jupiter. Относительно неподалеку от него, близ Мальты, находится атакованный ранее российский газовоз Arctic Metagaz, приводит РБК данные сервиса Marinetraffic. О каком из них идет речь в сообщении TG1 не ясно.

Танкер Arctic Metagaz 3 марта загорелся в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты из-за атаки украинских морских беспилотников с побережья Ливии. Он двигался с грузом из порта Мурманска. Все члены экипажа судна смогли спастись.