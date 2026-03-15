FT сообщила о сплочении оппозиции и власти «вокруг флага» в Иране

Оппозиционно настроенные иранцы не поддержали удары США и Израиля, а, напротив, сплотились с иранской властью «вокруг флага», пишет британская газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.

Спустя две недели войны в Иране нет никаких признаков антиправительственных волнений, на что особо рассчитывали США и Израиль. Напротив, многие — даже те, кто ненавидит теократический исламский режим, — оказались потрясены разрушениями, вызванными американо-израильскими ударами, приводит газета слова местных жителей.

«Нас не должны были бомбить. Это наш город, наша страна — этого не должно было произойти», — рассказала изданию жительница Тегерана по имени Мандана, дом которой, расположенный в центре иранской столицы, был поврежден при одном из ударов.

Тегеранский социолог, критически относящийся к правящему режиму, рассказал о росте патриотических чувств, «возникающих из войны», как это уже происходило во время 12-дневного конфликта Израиля с Ираном в 2025 году, когда люди сплотились «вокруг национального флага».

«Страх разрушения Ирана все больше объединяет людей. Они опасаются последствий такого масштабного конфликта», — пояснил социолог.

По официальным данным иранских властей, в ходе американо-израильских ударов погибли более тысячи мирных жителей, свыше 8 тысяч жилых домов были повреждены или разрушены.