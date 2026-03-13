НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Блогер Лерчек начала химиотерапию

Источник:
Sibnet.ru
79 0
Лерчек (Валерия Чекалина)
Фото: © vk.com/lerchek_group

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, начала проходить курс химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини.

Сквиччиарини выложил в сториз в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в которой сообщил, что Лерчек госпитализировали, чтобы начать химиотерапию. Эту информацию РБК подтвердил адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

Гражданский муж Чекалиной подтвердил, что у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. По его словам, поражения есть в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Первой о точном диагнозе Лерчек написала ее подруга, блогер Алина Акилина.

Чекалиной 33 года. 24 февраля она родила четвертого ребенка. По словам Сквиччиарини, как раз анализ плаценты показал наличие злокачественных клеток.

Лерчек с осени 2024 года находится под домашним арестом. Чекалину и ее бывшего супруга обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей на зарубежные счета.

Еще по теме
Подруга Лерчек раскрыла ее точный диагноз
Рак диагностировали у блогера Лерчек
Общественница пожаловалась на певца Shaman из-за латиницы
Чучело Shaman’а сожгли на Байкале
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (0)
Картина дня
США сняли санкции с российской нефти в танкерах
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Сергей Бирюков 1969

.. ЭТО НЕ ФИНАНСОВАЯ ДЫРА. ЭТО ВОРОВСТВО ГОСБЮДЖЕТА. РАДУЙТЕСЬ.