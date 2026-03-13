Блогер Лерчек начала химиотерапию

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, начала проходить курс химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини.

Сквиччиарини выложил в сториз в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в которой сообщил, что Лерчек госпитализировали, чтобы начать химиотерапию. Эту информацию РБК подтвердил адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

Гражданский муж Чекалиной подтвердил, что у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. По его словам, поражения есть в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Первой о точном диагнозе Лерчек написала ее подруга, блогер Алина Акилина.

Чекалиной 33 года. 24 февраля она родила четвертого ребенка. По словам Сквиччиарини, как раз анализ плаценты показал наличие злокачественных клеток.

Лерчек с осени 2024 года находится под домашним арестом. Чекалину и ее бывшего супруга обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей на зарубежные счета.