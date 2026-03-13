НАВЕРХ
Новый верховный лидер Ирана выступил с первым обращением

Sibnet.ru
Высший руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи
Фото: Iran Embassy in Russia / CC0

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом обращении пообещал отомстить Израилю и США, отметив, что Иран не оставит без внимания пролитую кровь каждого мученика.

«Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции; каждый член нации, которого враг лишил жизни, является отдельным поводом для мести», — говорится в заявлении Хаменеи, зачитанном в эфире государственного телевидения. Сам новый лидер в кадре не появился.

Аятолла обратился к 15-ти находящимся в регионе государствам, заверяя их в дружбе и обещая, что удары направлены только против американских военных баз. 

Он также подтвердил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в войне с США и Израилем. По его словам, в дальнейшем Тегеран может открыть новые фронты войны, на которых противник будет крайне уязвим.

«Мы свершили лишь малую часть нашей мести, но, пока она не свершится в полной мере, этот вопрос будет для нас приоритетным и мы будем особенно трепетно относиться к крови наших детей», — заявил Хаменеи.

Хаменеи обратил внимание, что Иран будет требовать от США и Израиля возмещения ущерба, а «если это будет невозможно, мы уничтожим такое же количество их имущества».

Моджтаба Хаменеи — 55-летний сын убитого при американо-израильских ударах аятоллы Али Хаменеи, он был назначен верховным лидером 8 марта. С момента объявления он еще не показывался на публике. МИД страны заявил, что он «ранен, но чувствует себя хорошо».

