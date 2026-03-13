НАВЕРХ
«Яндекс» рассказал о способах вызова такси без интернета

Источник:
Sibnet.ru

Такси
Фото: © Sibnet.ru

Вызвать такси в случае проблем с мобильным интернетом можно по телефону и в этом случае оплатить заказ наличными в конце поездки, сообщила пресс-служба «Яндекс Такси».

В приложении сервиса на фоне проблем с интернетом в Москве появилась кнопка «Заказать по телефону за наличные». В этом случае оплатить заказ нужно за наличные в конце поездки.

Если заказ сделан в приложении с помощью Wi-Fi, компания рекомендует позвонить водителю и «убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя». После того как соединение восстановится, нужно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно.

Водители такси могут принимать заказы по телефону, включив специальную функцию в Яндекс Про: водителю поступает звонок, он подтверждает заказ и затем получает в СМС-сообщении маршрут и специальный номер телефона для связи с пассажиром. Завершить поездку водитель тоже может звонком.

Водитель также может скачать в Яндекс Про нужные ему карты и без интернета прокладывать маршруты или использовать карту публичных Wi-Fi-точек, чтобы получать и завершать заказы в приложении.

Хайтек #Интернет
