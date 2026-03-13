НАВЕРХ
Группа The Pussycat Dolls воссоединилась и выпустила сингл

The Pussycat Dolls на обложке сингла «Club Song» (2026)
Фото: © The Pussycat Dolls

Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении в виде трио и выпустила новый сингл Club Song.

В трио вошли Николь Шерзингер, Кимберли Уайатт и Эшли Робертс, пишет издание Variety.

Коллектив представил сингл «Club Song» — первый с момента выхода «React» в 2020 году. The Pussycat Dolls переиздадут свои альбомы «PCD» и «Doll Domination» 8 мая. Первую пластинку выпустят на виниле и в цифровом формате с новыми и ранее не издававшимися треками.

Далее планируется мировое турне по США, Европе и Великобритании — гастроли PCD Forever. В рамках тура пройдет 53 концерт.

Группу The Pussycat Dolls основал в Лос-Анджелесе в 1995 году хореограф Робин Антин. Коллектив сналача выступал в стиле бурлеск. Дебютный альбом PCD вышел в 2005 году. Группа распалась в 2010-м году.

