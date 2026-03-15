Ученые сочли сложные роды, менструацию и менопаузу самыми загадочными биологическими особенностями женского организма, которые сложно объяснить с точки зрения эволюции.

По сравнению с другими приматами роды у людей проходят значительно дольше и чаще сопровождаются осложнениями. Ребенок должен повернуть голову почти на 90 градусов, проходя через родовой канал, что осложняет процесс. Пока нет убедительных версий, почему так распорядилась природа, цитирует ученых портал ScienceAlert.

Еще одна большая загадка — менструация. У большинства млекопитающих она отсутствует: более 98% видов не имеют регулярных менструальных циклов. Менструация наблюдается лишь у небольшого числа животных, включая человека, шимпанзе и некоторых летучих мышей. Объяснения этому феномену тоже пока нет.

Не меньшую загадку представляет и менопауза. Люди — один из немногих видов, у которых самки живут десятилетия после завершения репродуктивного периода. Подобное явление наблюдается лишь у нескольких животных, например у косаток и гринд. Зачем этой нужно с точки зрения эволюции — не понятно, констатируют ученые.