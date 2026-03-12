Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта

Страны Евросоюза пообещали выделить средства Украине за затягивание конфликта, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

«Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада», — сказал один источников.

По его словам, украинские депутаты возлагали большие надежды на переговоры, но их приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке. Теперь многие уверены, что выборов в стране не будет в ближайшее время, отмечает издание.

«Нет конкретных дедлайнов для наработки законодательства о выборах. На заседаниях рабочей группы обсуждают различные варианты и возможные риски, но это small talk без конкретных результатов», — пояснил собеседник газеты.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует выделить Киеву 30 миллиардов евро в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока. Западные страны надеются, что этой суммы хватит Украине, чтобы «полгода оставаться на плаву».

ЕС хочет направить деньги в обход Венгрии и Словакии, которые блокируют займ в размере 90 миллиардов. Без этих денег стране грозит финансовый коллапс уже во втором квартале года.