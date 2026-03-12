НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта

Источник:
«Украинская правда»
342 5
Флаг ЕС и Украины
Фото: © Wikimedia

Страны Евросоюза пообещали выделить средства Украине за затягивание конфликта, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

«Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада», — сказал один источников.

По его словам, украинские депутаты возлагали большие надежды на переговоры, но их приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке. Теперь многие уверены, что выборов в стране не будет в ближайшее время, отмечает издание.

«Нет конкретных дедлайнов для наработки законодательства о выборах. На заседаниях рабочей группы обсуждают различные варианты и возможные риски, но это small talk без конкретных результатов», — пояснил собеседник газеты.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует выделить Киеву 30 миллиардов евро в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока. Западные страны надеются, что этой суммы хватит Украине, чтобы «полгода оставаться на плаву».

ЕС хочет направить деньги в обход Венгрии и Словакии, которые блокируют займ в размере 90 миллиардов. Без этих денег стране грозит финансовый коллапс уже во втором квартале года.

Еще по теме
МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
Кадыров впервые высказался о войне в Иране
Захарова заявила об украинизации ООН
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Какие страны переживут ядерную войну
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (5)
Картина дня
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о теракте в «Крокусе»
МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
Мультимедиа
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

Danilon

"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.