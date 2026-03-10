НАВЕРХ
Робот самостоятельно навел порядок в комнате. ВИДЕО

Калифорнийская компания Figure AI опубликовала в своем блоге видео с гуманоидным роботом Helix 02, который самостоятельно убирает гостиную.

В ролике робот использует пульверизатор и полотенце для очистки поверхностей, собирает игрушки в контейнер, бросает подушку обратно на диван, выключает телевизор, используя пульт на столике.

Разработчики подчеркнули, что андроид выполняет ряд сложных и взаимосвязанных задач. Реализация подобных бытовых сценариев является важным этапом на пути к роботу в каждом доме.

Система Helix 02 управляется единой нейросетью, которая контролирует тело робота напрямую по изображению с камер. Такой подход позволяет роботу выполнять длительные задачи в сложной среде без вмешательства человека.

Нейросеть работает на базе зрительно-языковой модели с семью миллиардами параметров, которая отвечает за понимание окружающей среды и языковых команд. Ее дополняет модель на 80 миллионов параметров, которая отвечает за движения робота.

Хайтек #Техника
