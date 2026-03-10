Роскосмос раскрыл сроки затопления МКС

Процесс постепенного сведения с орбиты Международной космической станции начнется в 2028 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Фото: © NASA

При этом само затопление станции предварительно намечено на 2030 год, уточнил Баканов в интервью журналу «Разведчик». Обычно аппараты после выведения из эксплуатации падают в южную часть Тихого океана — в зону, которую неофициально называют «кладбищем космических кораблей».

Баканов отметил, что в 2026 году представители Роскосмоса собираются провести встречу с руководством NASA, на которой будет обсуждаться завершение проекта МКС. Есть вероятность, что дата вывода станции из эксплуатации еще будет пересмотрена.

Глава Роскосмоса уточнил, что в 2028 году состоится запуск первого модуля Российской орбитальной станции, которая обеспечит сохранение отечественной пилотируемой программы после свода с орбиты МКС.