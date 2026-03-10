ChatGPT научился распознавать песни

ChatGPT получил функцию распознавания музыки. Она работает благодаря интеграции с сервисом Shazam, сообщила пресс-служба платформы.

Теперь пользователи могут определить звучащую композицию прямо в чате. Для этого достаточно попросить искусственный интеллект распознать трек или использовать команду @Shazam. После этого в интерфейсе появится кнопка активации микрофона.

Сервис проанализирует звук и покажет результат. Распознанные композиции отображаются в виде карточек с предпросмотром. Пользователь может сразу прослушать фрагмент трека или перейти к его полной версии.

Интеграцию с Shazam доступна в ChatGPT на iOS, Android и в веб-версии. Однако по умолчанию функция отключена. Для активации ее нужно найти в приложении чат-бота и подключить Shazam.