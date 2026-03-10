Новая корональная дыра появилась на Солнце

Новая корональная дыра сформировалась на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

«Воздействие на Землю от нее ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что сейчас геомагнитные индексы лишь немного повышены. Зафиксирован рост вспышечной активности на Солнце, но пока что вспышки отличаются малой интенсивностью. Кроме того, они не направлены в сторону Земли.

Корональная дыра представляет собой участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из солнечной короны уходит в межпланетное пространство.

Такие объекты ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве. При этом корональные дыры обычно не вызывают солнечных выбросов.