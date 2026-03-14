НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что делать, если укачивает в машине и самолете

Источник:
Sibnet.ru
2020
Девушку тошнит в машине
Фото: © Freepik.com
Морская болезнь (кинетоз или укачивание) — это естественный защитный механизм организма при передвижении на транспорте. Эксперты «Роскачества» рассказали, почему возникает морская болезнь и как от нее избавиться.

Основная причина укачивания в машине, поезде, самолете или на борту корабля — это конфликт сенсорных сигналов, которые получает мозг от разных органов чувств. Вестибулярный аппарат чувствует движение (повороты, ускорение, вибрацию), но глаза видят неподвижный салон авиалайнера.

В течение тысяч лет единственной причиной, по которой зрение и вестибулярный аппарат давали разную информацию, было употребление галлюциногенов или ядов. Поэтому организм запускает защитный механизм — тошноту и рвоту, чтобы очиститься от мнимых токсинов.

Как справиться с тошнотой

Если тошнота вызвана конфликтом сенсорных сигналов, а не каким-либо заболеванием, существует несколько способов облегчить состояние:

Отвлечение. При первых симптомах укачивания нужно изменить положение тела. Если позволяет обстановка, можно прилечь, встать или просто прислониться к подголовнику, закрыть глаза. Иными словами, выбрать положение, при котором станет полегче.

Взгляд на горизонт или в направлении движения. Это поможет глазам подтвердить мозгу, что тело человека действительно движется. В автомобиле можно пересесть на переднее место, где шире обзор, в самолете — сесть у иллюминатора.

Свежий воздух. В самолете можно направить на себя поток из системы кондиционирования, на корабле выйти на палубу, в машине приоткрыть окно.

Мятные конфеты. Их не зря давали в советских самолетах. Конфеты помогают справиться с тошнотой на физиологическом уровне.

Вода. Прохладная вода или вода с лимоном, употребляемая мелкими глотками, может облегчить приступы тошноты.

Что не следует делать

При укачивании категорически не рекомендуется читать, смотреть фильмы или просто «сидеть» в телефоне. Противопоказаны алкоголь, кофе и сигареты.

Существуют лекарственные препараты, позволяющие снять приступы укачивания, есть и профилактические средства. Но их нужно принимать только после консультации с врачем. 

«Лучший совет при укачивании — планируйте поездку заранее и, учитывая возможные сложности с самочувствием, возьмите с собой в дорогу все, что может облегчить тошноту», — посоветовали в «Роскачестве».

SIBNET.RU В TELEGRAM
Жизнь #Здоровье
Обсуждение (0)
