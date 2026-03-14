Магнитная буря внезапно разыгралась на Земле

Планетарная магнитная буря среднего уровня началась на Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое вызвано корональной дырой на Солнце. Астрономы отметили, что буря удивительно стабильна — ее индекс постоянно находится на уровне G1.7.

Скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 километров в секунду против обычных 300–400 километров в секунду. Бури такого уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах.

По словам ученых, это первая заметная магнитная буря марта. При этом всего с начала 2026 года зафиксировано 17 дней с магнитными бурями.