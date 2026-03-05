НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг актуализировал перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси. Из него исчез УАЗ, а попал бренд UMO.

По состоянию на начало марта 2026 года в списке:

  • LADA — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend;
  • Sollers — SP7, SF1;
  • Evolute — I-JOY, I-SKY, I-SPACE;
  • Voyah — Free, Dream, Passion;
  • «Москвич» — 3, 3е, 6, 8, М70, М90;
  • UMO — модель 5.

Также ведется работа по дальнейшему расширению перечня. Финализируется нормативная база для включения моделей Haval: Jolion, F7, F7x — и Tenet T7. В предварительном списке, опубликованном в октябре 2025 года, были две модели УАЗа: «Патриот» и «Хантер». 

Требования закона распространяются на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси после даты его вступления в силу, и не касаются автомобилей, которые начали работать в такси до этого момента.

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта. Исключение составляют регионы с отсрочкой — Калининградская область, Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.

Авто #Автопром
