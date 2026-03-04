НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Источник:
Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающий численность Вооруженных сил России, документ опубликован на сайте Кремля.

Теперь штатная численность Вооруженных сил устанавливается на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 — военнослужащие. Прошлый указ ограничивал штатную численность войск цифрой в 2 389 130 человек.

В предыдущий раз численность Вооруженных сил была увеличена осенью 2024 года — тогда прибавка была более значительной, число штатных военнослужащих увеличилось на 180 тысяч человек.

Минобороны России уточнило, что увеличение числа военнослужащих связано с агрессивной деятельностью блока НАТО и расширением альянса. При этом увеличение численности планировалось провести поэтапно за счет контрактников.

