Путин в Кремле примет друга России из Африки

Президенты Центральноафриканской Республики и России Фостено Арканжем Туадера и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 марта проведет переговоры с коллегой из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики», — говорится в сообщении.

Туадера — один из самых пророссийски настроенных лидеров африканских лидеров. Он регулярно посещает Россию, и Путин принимает гостя в Кремле.

Предыдущая личная встреча Путина и Туадеры прошла в январе прошлого года. Лидеры находятся в постоянном контакте, их телефонный разговор состоялся в конце января.