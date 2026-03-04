НАВЕРХ

Россиянин стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Хоккеист Кирилл Капризов
Фото: © NHL.com

Российский форвард Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесота Уайлд» за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ.

«Миннесота» в очередном матче на домашнем льду разгромила «Тампу» со счетом 5:1. Капризов на 57-й минуте забил пятый гол своей команды. Для 28-летнего хоккеиста он стал 220-м в 381 матче регулярных чемпионатов за клуб.

Таким образом, россиянин опередил предыдущего рекордсмена — словака Мариана Габорика, который забил 219 шайб за 502 игры. Третье место в истории команды занимает Микко Койву (205 голов).

Капризов был признан первой звездой матча. В этом сезоне у него уже 75 очков — 35 шайб и 40 передач. Всего за карьеру в НХЛ с 2020 года он набрал 461 очко, по этому показателю он занимает второе место в истории клуба после Микко Койву, у которого 709 результативных баллов.

Еще по теме
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме
«Сибирь» проиграла «Нефтехимику» с минимальным счетом
Сборная США по хоккею выиграла олимпийский турнир
Канада и США разыграют главное золото Олимпиады
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Футболист сбил чайку мячом
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
Церемония открытия Паралимпиады
Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
25.02.2026 12:04
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...

-2rist-

а кто то же и правда верит что это борьба с наркоторговлей, а не захват и полный контроль над этой самой...

_ASUS__

лживая циничная и лицемерная чушь от тебя это не что то странное и удивительное а естественная реакция...