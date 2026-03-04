Россиянин стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»

Российский форвард Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесота Уайлд» за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ.

«Миннесота» в очередном матче на домашнем льду разгромила «Тампу» со счетом 5:1. Капризов на 57-й минуте забил пятый гол своей команды. Для 28-летнего хоккеиста он стал 220-м в 381 матче регулярных чемпионатов за клуб.

Таким образом, россиянин опередил предыдущего рекордсмена — словака Мариана Габорика, который забил 219 шайб за 502 игры. Третье место в истории команды занимает Микко Койву (205 голов).

Капризов был признан первой звездой матча. В этом сезоне у него уже 75 очков — 35 шайб и 40 передач. Всего за карьеру в НХЛ с 2020 года он набрал 461 очко, по этому показателю он занимает второе место в истории клуба после Микко Койву, у которого 709 результативных баллов.