Любой новый лидер Исламской Республики Иран станет «безоговорочной целью для ликвидации», заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации», — приводит ТАСС заявление Каца.

По его слова, Израиль намерен устранить следующего верховного лидера исламской республики «вне зависимости от его имени или места, где он скрывается». «Соответствующие решения уже приняты», — добавил Кац.

«Премьер-министр [Израиля Биньямин Нетаньяху] и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи в качестве неотъемлемой части операции "Рык льва"», — сказал Кац.

Израиль и США 28 февраля атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители.