НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана

Источник:
ТАСС
157 0
Министр обороны Израиля Исраэль Кац
Министр обороны Израиля Исраэль Кац
Фото: Itzhak Harari / CC BY-SA 4.0

Любой новый лидер Исламской Республики Иран станет «безоговорочной целью для ликвидации», заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации», — приводит ТАСС заявление Каца.

По его слова, Израиль намерен устранить следующего верховного лидера исламской республики «вне зависимости от его имени или места, где он скрывается». «Соответствующие решения уже приняты», — добавил Кац.

«Премьер-министр [Израиля Биньямин Нетаньяху] и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи в качестве неотъемлемой части операции "Рык льва"», — сказал Кац.

Израиль и США 28 февраля атаковали Иран. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители.

Еще по теме
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия
США начали военную операцию в Эквадоре
Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (0)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...

_ASUS__

лживая циничная и лицемерная чушь от тебя это не что то странное и удивительное а естественная реакция...

-2rist-

а кто то же и правда верит что это борьба с наркоторговлей, а не захват и полный контроль над этой самой...